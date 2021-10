Homem fica gravemente ferido ao sofrer queda de cachoeira em Corbélia

Agentes da Defesa Civil de Corbélia e socorristas do SAMU foram acionados na tarde desta terça-feira (12), com a informação de que uma pessoa teria sofrido queda de altura em uma cachoeira de aproximadamente 7 metros no interior de Corbélia.

Chegando ao local, foi constatado que havia uma vitima de queda em uma área de difícil acesso.

As equipes deslocaram e prestaram atendimento a um homem mas foi necessário solicitar apoio a equipes do Corpo de Bombeiros da cidade de Cascavel para que fosse possível fazer o resgate da vítima. Após mais de 4 horas de ocorrência o homem foi retirado do local com ferimentos e encaminhado ao PAM onde foi atendido e posteriormente solicitada a Unidade de Suporte Avançado do SAMU para fazer a transferência do paciente para o Hospital Universitário em Cascavel com ferimentos considerados graves.

O local do acidente fica a cerca de 7KM da cidade de Corbélia e tem sido muito visitado por pessoas de toda região por ter várias cachoeiras e um ambiente agradável. Mas devemos nos atentar, pois o risco de acidentes é bem visível devido ao local ser escorregadio e sem proteções de segurança, pois é uma área particular e não está preparada para esse tipo de turismo.

Fonte: Portal Corbélia

Publicidade: