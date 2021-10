Mulher mantém namorado ferido em cárcere privado: “Se eu for presa, eu vou te matar”

Uma moradora de Ivaiporã, cidade da região central do Paraná, foi presa ao ser flagrada mantendo o companheiro em cárcere privado. O homem estava com a perna fraturada e não conseguia se movimentar. A denúncia foi feita pela própria vítima, na noite de segunda-feira (11).

Conforme informações da Polícia Militar (PM), a mulher foi encontrada dentro da casa e demonstrava estar alterada. O companheiro contou que sofria ameaças de morte e era agredido com frequência. Quando recebeu voz de prisão, ela disse aos policiais que eram um “bando de diabos da desgraça” e que não iria sair. No boletim consta que o rapaz foi novamente ameaçado por ela: “se eu for presa, quando eu sair, eu vou te matar”.

A mulher resistiu à prisão e precisou ser algemada. Ela foi encaminhada à delegacia e o homem prestou depoimento contra a companheira.

