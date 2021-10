Temporal compromete abastecimento de água e luz em várias cidades do Paraná

A falta de energia elétrica provocada pelas fortes chuvas continua afetando os sistemas de abastecimento de água em diversas cidades e distritos das regiões Oeste e Noroeste do Estado. Algumas unidades de produção e de distribuição de água ainda estão sem energia, inviabilizando a sua operação. O temporal deixou ao menos 286 postes quebrados e 330 mil unidades consumidoras sem energia.

Em Toledo, a estação elevatória que bombeia água para as regiões dos bairros Jardim Porto Alegre, Jardim Gisele, Jardim Concórdia, Bandeirantes e Independência ainda não voltou a operar. A unidade fica na comunidade do Poty, próximo ao aeroporto. A Sanepar está instalando um gerador na unidade. No entanto, a previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade a partir das 22h.

Também permanecem com o abastecimento comprometido pela falta de energia as cidades de São José das Palmeiras, Formosa do Oeste, Maripá (e o distrito de Vila Candeias), Diamante do Oeste, Iracema do Oeste, Guaíra; e os distritos de Luz Marina, em Toledo; São Judas Tadeu, em São Pedro do Iguaçu; Carajá, em Jesuítas; e Central Santa Cruz, em Cafelândia,

Na regional de Cascavel estão sem energia os sistemas de Corbélia (e o distrito de Ouro Verde do Piquiri); Ramilândia; o distrito de Ibiracema, em Catanduvas; e o distrito de São João do Oeste, em Cascavel.

No Noroeste, a falta de energia afeta o abastecimento nas cidades de Moreira Sales e do distrito de Paraná d?Oeste; Quarto Centenário; Rancho Alegre do Oeste; os distritos de Bela Vista do Piquiri e Sales de Oliveira, no município de Campina da Lagoa; o distrito de Yolanda, em Ubiratã; e Águas de Jurema, em Iretama. Na região de Umuarama, os sistemas mais afetados e que ainda registram falta de energia são os de Francisco Alves; os distritos de Rio Bonito e Bairro Catarinense; parte da cidade de Alto Piquiri e seus distritos Mirante do Piquiri e Paulistânia; os distritos de Guaiporã e Jangada, em Cafezal do Sul; Pindorama, no município de Xambrê; e parte do distrito de Cedro, em Perobal.

Um dos poços, uma estação elevatória de água e o Centro de Reservação do Jardim Irene, em Medianeira, estão sem energia, comprometendo parcialmente o abastecimento de água na cidade. Em Serranópolis do Iguaçu, o poço que abastece o distrito de Flor da Serra continua sem energia. Um gerador foi instalado para que ele volte a produzir água.

São Miguel do Iguaçu também foi afetada nesta sexta-feira pela falta de energia em um dos poços. O sistema está trabalhando parcialmente.

Todo maquinário e equipamentos de grande porte nas mais de 3.400 unidades operacionais da Sanepar nos 346 municípios onde a Companhia atua precisam do fornecimento de energia. Em todo o caminho percorrido pela água há necessidade de motores, bombas, válvulas e sistemas de automação, e todos esses equipamentos utilizam energia elétrica. Portanto, quando falta energia, também pode faltar água.

ENERGIA – A nova frente fria que avança sobre o Paraná forma áreas de instabilidade, com pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de ventos moderados nas regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste desde o início da madrugada. Esta condição climática desafia as equipes da Copel que trabalham na recuperação dos estragos.

No momento, em todo o Paraná, a Copel registra 71 mil unidades consumidoras com o fornecimento de energia interrompido. Destas, cerca de 36 mil unidades consumidoras estão nas regiões Oeste e Sudoeste. Nestas regiões, a Copel está com 141 equipes nas ruas nesta manhã, trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia o mais rapidamente possível. No momento, há 2.600 emergências para atendimento e a lista de estragos é grande: 53 alimentadores abertos, cerca de 110 postes quebrados e muitos cabos rompidos.

No Noroeste, a conta de postes quebrados já chega a 176 estruturas. Todos os municípios que tiveram suas fontes comprometidas nesta quinta-feira já tiveram o fornecimento principal restabelecido. Há, entretanto, 35 mil domicílios sem luz nesta manhã, em cerca de 1.800 ocorrências para atendimento.

