Veículo é crivado de bala e casal fica ferido em Campina da Lagoa

A equipe da Policia Militar de Campina da Lagoa foi acionada por uma pessoa que relatou estar socorrendo e encaminhando para o hospital um casal que teria sofrido disparos de arma de fogo e que teriam pedido ajuda em sua casa.

A equipe deslocou até o hospital e entrou em contato com a vitima que relatou que estava com seu marido próximo ao lixão na área rural e que um veículo cor prata efetuou diversos disparos no veículo, mais que não foi atingida.

O seu marido, porém, foi atingido de raspão no rosto e no peito, sem gravidade.

No veículo das vítimas, foi verificado que havia cerca de oito marcas de disparos no para-brisa do lado do motorista. Foram feito buscas pela cidade, sem êxito até o momento e repassado a policia civil.

11º BPM – Ubiratã Online

