Equipe russa retorna à Terra depois de gravar primeiro filme no espaço

A equipe russa que gravou o primeiro filme no espaço retornou à Terra em segurança no último domingo (17). A atriz Yulia Peresild e o diretor Klim Shipenko pousaram no Cazaquistão às 4h36 da madrugada (1h36 no horário de Brasília), acompanhados do cosmonauta Oleg Novitski. Eles ficaram durante 12 dias na Estação Espacial Internacional (ISS).

O filme conta a história de uma médica, interpretada por Peresild, que vai ao espaço para realizar uma cirurgia cardíaca e tem como nome temporário “O Desafio”. O longa já entrou para história como o primeiro filme a ser gravado no espaço.

Para ser contratada para o papel, Peresild teve que passar por um processo seletivo com 3 mil candidatos e fazer um treinamento por quatro meses para se adaptar à condições espaciais de gravidade zero. No desembarque, ela foi aplaudida e recebeu buquês de flores.

A nave Soyuz MS-18, que transportava os três viajantes, foi administrada por Novitski. Apesar do trajeto ter corrido bem, tiveram alguns imprevistos que foram contornados pela equipe. Na sexta-feira (15), durante as gravações, a estação se inclinou num movimento inesperado que exigiu dos astronautas uma série de procedimentos técnicos para estabilizar a plataforma. O acontecimento deve entrar no roteiro do filme.

Na estação havia outros sete astronautas que conviveram com a atriz e o diretor durante as filmagens. Ao chegarem à Terra, os três desembarcaram na Base Espacial Russa de Baikonur, no Cazaquistão, onde vão passar por uma série de testes médicos.

Essa conquista russa relembra os anos de Guerra Fria em que a União Soviética e os Estados Unidos disputavam uma corrida espacial. A divulgação do filme russo veio logo após o norte-americano Tom Cruise anunciar a produção de um longa em parceria com a NASA e a empresa SpaceX, de Elon Musk.

