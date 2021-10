Homem é preso após arrombar e roubar residência em Juranda

A equipe da Policia Militar de Juranda realizava patrulhamento no Distrito de Primavera, pela Av. Vitorio Furlan, quando foram solicitados por uma pessoa, informando que sua residência tinha sido roubada a poucos instantes.

No local, foi constatado que os meliantes arrombaram uma janela do quarto, quebrando o blindex com pedras e adentrando na residência, revirando todos os cômodos e móveis. Haviam diversos objetos separados e enrolados em lençóis e cobertores, prontos

para serem subtraídos, entre eles tv e aparelho de antena digital.

Foram furtados diversos objetos, entre eles uma panela elétrica, celular, carregadores de celular e diversos alimentos. Foi verificado que havia manchas de sangue pela residência, podendo ser lesão do momento em que adentraram.

Em patrulhamento, a equipe avistou um elemento no interior de um bar, em atitude suspeita, sendo dada voz de abordagem e constatado que o homem possuía manchas de sangue em sua camiseta. Perguntado onde havia se lesionado o mesmo de inicio disse que caiu de bicicleta, entre outros argumentos desencontrados. Perguntado novamente sobre os fatos o mesmo disse que havia praticado o furto e que alguns objetos estavam em sua residência.

Na residência dele foi localizado um sexto contendo diversos alimentos, uma panela elétrica, carregador de celular, um aparelho celular, um micro sistem, um secador de cabelo e outros. Os objetos e o autor foram apreendidos e encaminhados a delegacia e a vítima reconheceu seus pertences.

Ubiratã Online – 11º BPM

