Menina de 11 anos desaparecida no Paraná estava com homem que conheceu nas redes sociais

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) encontrou uma menina, de 11 anos, que estava desaparecida em Arapongas, região Norte do Estado. A criança estava desaparecida desde o dia 11 de outubro e foi localizada no final de semana, em uma pensão da cidade, acompanhada de um homem, de 25.

A PCPR localizou a menina após investigações de alta complexidade. Ela foi encontrada sem sinais de violência física. Durante as diligências apurou-se que a criança foi vista andando por ruas da cidade após ter fugido de casa. Aos policiais, o indivíduo que a acompanhava afirma ter conhecido a criança em redes sociais e que, durante as conversas trocadas por eles, ela dizia ter 15 anos. O suspeito foi preso e poderá responder por subtração de incapaz dentre outros crimes que estão sendo investigados.

