Rolândia pode se tornar a Capital Estadual do Abate e Industrialização do Frango

“Rolândia é destaque nos cenários estadual e nacional na área de abate e industrialização da carne do frango, um orgulho para o Paraná, pois se transformou no maior polo de investimentos na atualidade neste setor que só cresce no Brasil e no mundo. Sendo assim, apresentei, nesta segunda-feira (18), na Assembleia Legislativa do Paraná, um projeto de lei (PL) para que Rolândia receba o título de Capital Estadual do Abate e Industrialização do Frango”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD).

O deputado ressalta que, em Rolândia, estão localizadas as empresas JBS e Cooperativa LAR, recordistas do abate e industrialização da carne de frango no Paraná. “O Paraná é hoje o maior produtor de carne de frango do País e também detém o maior parque abatedouro e industrializador da carne de frango do Brasil. Vale destacar que o abate e a industrialização se concentram na região de Rolândia”, explicou.

O deputado ressalta que uma em cada três aves abatidas no Brasil em 2020 saiu do Paraná, sendo que o modelo industrial que está sendo implantado no Estado lhe garante a liderança nacional na produção de carne de frango, abate e industrialização. O volume total do Estado, no ano passado, foi de 4,49 milhões de toneladas – ou 33,4% das 13,7 milhões de toneladas produzidas pelo País.

“Só a Cooperativa Lar, por exemplo, está investindo mais de 2 bilhões para ampliação do seu já gigantesco parque industrial no Paraná, englobando aportes aos produtores e ampliação das atividades estratégicas. A JBS S/A, uma das líderes globais na indústria de alimentos, planeja um grande investimento na industrialização das cadeias de frango e suínos nos próximos anos. Rolândia está recebendo da JBS um gigantesco aporte também de investimentos que, junto às outras empresas do setor, tornam a cidade de Rolândia o principal centro de abate de frango do Estado. Rolândia, portanto, é merecedora do título de Capital Estadual do Abate e Industrialização do Frango, pois conquistou este mérito pelo volume de trabalho e negócios gerados que são superiores a outras cidades e regiões do Estado”, afirmou o deputado Cobra Repórter.

Alep

Publicidade: