Caminhão tomba ao desviar de outro que fazia ultrapassagem na BR 369

Um caminhão caçamba tombou às margens da BR 369 nas proximidades do KM490 entre os distritos de Ouro Verde do Piquiri e Nossa Senhora da Penha em Corbélia no final da tarde desta terça-feira (19).

Equipes da Viapar prestaram atendimento aos dois ocupantes que tiveram ferimentos considerados moderados, eles foram encaminhados ao PAM em Corbélia para atendimento médico e uma avaliação mais detalhada.

Segundo informações repassadas pelos envolvidos, o caminhão pertencente ao Município de Corbélia saiu da pista ao tentar desviar de um outro caminhão que seguia no sentido contrário fazendo uma ultrapassagem e logo em seguida tombou às margens da pista.

Fonte: Portal Corbélia

Publicidade: