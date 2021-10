Casal é ameaçado por ex-marido dela e caso é registrado pela PM em Nova Cantu

Um casal procurou a Policia Militar de Nova Cantu, nesta terça-feira (19), para registrar uma ameaça feita pelo ex-marido dela.

Segundo a mulher, ela e o atual marido foram até a casa do ex para levar a filha de 11 anos, haja vista que ele mora com o pai.

De acordo com os noticiantes, o homem, que estava em um bar próximo da casa, chamou a ex-mulher e fez ameaças a ela e ao atual marido. A mulher relatou que está grávida e teria passado mal após as ameaças feitas pelo ex.

Segundo ela, o pai da menina não aceita que a garota passe alguns dias na casa deles. Ambos temem que algo pior possa ocorrer e

desejam providências em relação às ameaças.

11º BPM – Ubiratã Online

