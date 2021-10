Cliente encontra cigarros dentro de lanche em Maringá

Um cliente encontrou dois cigarros dentro de um lanche em Maringá no último final de semana. O jovem conversou com a reportagem do GMC Online, mas preferiu não se identificar. Ele estava com outros oito amigos na mesa.



“Pedi o meu lanche cortado ao meio. Quando chegou, peguei a metade e dei duas mordidas. Depois disso fui arrumar o saquinho plástico e nisso vi um negócio estranho, que eram os dois cigarros. Fui questionar eles sobre isso, eles me devolveram o dinheiro e fizeram outro lanche, porém todos da mesa ficaram com receio de comer novamente. Mas em nenhum momento o estabelecimento quis saber como aconteceu e não questionou nenhum funcionário”, relatou.

O caso viralizou após um amigo dele publicar a foto dos cigarros dentro do lanche no Twitter na madrugada deste domingo, 17. “Pedimos um lanche e veio um “X-marlboro” aqui em Maringá”, diz a postagem.



A publicação viralizou e rendeu diversos comentários hilários. “Pede outro, vai que mandam o isqueiro”, disse uma internauta. “Égua ainda veio com brinde”, comentou outra. “Igual mc lanche feliz, pede o lanche e vem surpresa”, brincou mais uma.

“Bah delícia lanchão e cigarrão pra fazer a digestão marota depois”, disse outra internauta. “Tadinho do chapeiro q tá procurando o cigarro q ele colocou atrás da orelha até agora”, comentou outra.



Outros brincaram com a letra “X” do sanduíche: “X-Garro”, “X-Fuminho”, “X-Fiuk” e “X-Defumado” foram algumas das sugestões dos internautas na publicação.

A reportagem tentou contato com o estabelecimento mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem.

Fonte: GMC ONLINE

