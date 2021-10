Edital de Convocação de Convenção do MDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro)

O Partido do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), nos termos da legislação estatutária e legal em vigor, ficam convocados por este Edital, todos os eleitores filiados ao partido no município de Ubiratã para a CONVENÇÃO MUNICIPAL, que será realizada no dia 29 de outubro de 2021, com inicio as 19:00 horas e encerramento às 21:00 horas, na Rua Floriano Peixoto, nº 765 nesta cidade de Ubiratã, com a seguinte:

ORDEM DO DIA

a) Eleição, por voto direto e secreto, do Diretório Municipal, que será constituído de 35 (trinta e cinco) Membros Titulares e de 12 (doze) Suplentes;

b) Eleição, por voto direto e secreto, de 01 (um) Delegado Titular e seu respectivo Suplente à Convenção Estadual;

c) Eleição, por voto direto e secreto, da Comissão de Ética e Disciplina e seus Suplentes;

d) Eleição, por voto direto e secreto da Comissão Executiva e seus Suplentes, do Conselho Fiscal e Suplentes, pelo Diretório Municipal eleito, imediatamente após a Convenção ou nos 5 subsequentes.

Presidente Municipal do MDB

SANDRA TOZZI TRIVILIN