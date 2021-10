Paraná abre inscrições para prova de conclusão de ensino médio pelo EJA

Estão abertas as inscrições para os exames de conclusão do ensino médio do programa Educação para Jovens Adultos (EJA), realizado pela Secretaria de Estado da Educação (SEED). As inscrições vão até o dia 28 de outubro.

As provas serão aplicadas entre novembro e dezembro e serão feitas online por computadores oferecidos pelas escolas estaduais que oferecem a modalidade de ensino médio do EJA.

Para realizar a prova do ensino médio é necessário ter 18 anos completos ou mais e estar matriculado em uma das escolas inscritas no programa.

No momento da inscrição, o aluno poderá escolher entre duas opções de prova, a que valida um semestre completo, com 60 questões e duração de 3h30, ou a avaliação por disciplinas, onde cada uma tem 15 questões, e duração de 1h30.

Os interessados deverão fazer uma pré-inscrição para a conferência de dados necessários para a realização da prova, conforme o edital.

Para realizar a inscrição é necessário entrar em contato com uma das escolas de rede estadual credenciadas para aplicar o exame.

Fonte: G1 PR

