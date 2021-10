Dono de bar é ameaçado com faca após desentendimento de clientes em Camina da Lagoa

A Policia Militar de Campina da Lagoa foi acionada por volta das 23h desta quarta-feira (20), onde o solicitante informou que havia sido ameaçado com uma faca em um bar na Rua Weslei Edson Ostruka.

No local os policiais foram informados que momentos antes, um homem havia se desentendido com outro cliente, teria saído e voltado de posse de uma faca e feito ameaças ao dono do bar, inclusive teria ido para cima dele tentando golpeá-lo, e na sequência teria fugido do local.

Os policiais foram até a residência dele, porém o homem disse apenas que tentou se defender, pois teria sido ameaçado pelo dono do bar.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos até a delegacia de Polícia Civil para que fossem realizados os procedimentos de praxe acerca do caso.

Fonte: Ubiratã Online – 11° BPM

