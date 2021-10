Número de multas por excesso de velocidade quase dobram de 2020 para 2021 no Brasil

Dados do Ministério da Infraestrutura mostram que o número de multas por excesso de velocidade dobrou no ano de 2021. Até setembro deste ano, houve 92,2% mais registros de carros que ultrapassaram o limite de velocidade nas vias em até 20% do que o mesmo período de 2020. Os registros foram feitos pela Polícia Rodoviária Federal.

Enquanto 6,1 milhões de veículos levaram multas por desobedecer a velocidade máxima permitida entre janeiro e setembro do ano passado, essa quantidade subiu para 11,8 milhões durante o mesmo intervalo de tempo em 2021. O excesso de velocidade continua sendo o maior motivo das infrações.

O excesso de velocidade em até 20% é considerado uma infração média, que custa R$ 130,16 e quatro pontos na carteira do motorista. A segunda infração mais cometida é dirigir em uma velocidade entre 20% e 50% maior do que a permitida. O aumento dessas multas em 2021 foi de 137,7%.

