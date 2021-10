Paraná confirma mais 1.547 casos da Covid-19 e 61 óbitos

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta quarta-feira (20) mais 1.547 casos e 61 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes também a meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma 1.533.615 casos e 39.786 óbitos pela doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de outubro (912), setembro (267), agosto (220), julho (45), junho (52), maio (38), abril (2), fevereiro (1) e janeiro (1) de 2021, e de dezembro (5), novembro (1), setembro (1), julho (1) e maio (1) de 2020.

Os óbitos são de outubro (38), setembro (6), junho (1), março (2) e janeiro (5) de 2021, e de dezembro (3), outubro (1), setembro (2), agosto (1), julho (1) e junho (1) de 2020.

INTERNADOS – De acordo com o informe desta quarta, 435 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 346 em leitos SUS (195 em UTI e 151 em clínicos/enfermaria) e 89 em leitos da rede particular (44 em UTI e 45 em clínicos/enfermaria).

Há outros 1.091 pacientes internados, 637 em leitos UTI e 454 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais 61 pacientes. São 33 mulheres e 28 homens, com idades que variam de 18 a 98 anos. Os óbitos ocorreram entre 21 de junho de 2020 e 19 de outubro de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (17), Londrina (13), Foz do Iguaçu (4), Maringá (3), Guaraniaçu (2), Colombo (2), Cascavel (2) e Carambeí (2).

O boletim registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Vera Cruz do Oeste, Umuarama, Ponta Grossa, Ouro Verde do Oeste, Ortigueira, Mato Rico, Marechal Cândido Rondon, Jataizinho, Guarapuava, Fazenda Rio Grande, Cornélio Procópio, Centenário do Sul, Campo Mourão, Bela Vista do Paraíso, Arapongas e Altônia.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Secretaria da Saúde contabiliza 6.141 casos de não residentes no Estado – 216 pessoas foram a óbito.

AEN-PR

