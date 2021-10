PRF apreende 132 mil maços de cigarros em menos de 24h em Ubiratã e Laranjeiras do Sul

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Cascavel apreendeu 132 mil maços de cigarros contrabandeados em menos de 24 horas.

Na primeira ação, policiais de Laranjeiras do Sul que faziam serviço de policiamento ostensivo na BR 277, deram ordem de parada ao condutor de um Ford Fiesta no quilômetro 473 no município de Nova Laranjeiras.

O motorista parou o veículo e fugiu em meio a mata, durante a vistoria foi localizado 7.500 maços de cigarros contrabandeados.

Na segunda ação, durante atividades de rotina, a equipe de serviço em Ubiratã, abordou um caminhão de Maringá, conduzido por um jovem de 27 anos, morador de Maringá.

Durante a vistoria, foram localizadas diversas caixas de cigarros contrabandeados escondidos sob caixas de frutas vazias.

O condutor foi preso e encaminhado juntamente com a carga para a Polícia Federal de Cascavel para os procedimentos legais cabíveis.

