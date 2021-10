Três bandidos rendem família e roubam mercado na região

A Policia Militar de Boa Esperança, foi acionada na noite desta quarta-feira (20), a comparecer em um mercado da cidade que havia sido roubado por três bandidos.

Segundo informações repassadas ao Portal de Notícias Ubiratã Online, por volta das 20h, o proprietário do estabelecimento estava no interior do mercado com sua família (esposa e filho menor de idade), quando foram surpreendidos por três indivíduos que anunciaram o assalto.

Um dos bandidos ficou na porta do estabelecimento, enquanto os outros dois exigiram que as vítimas fossem para os fundos e deitassem no chão. Os bandidos levaram cerca de R$ 120,00 que estavam no caixa no momento e dois celulares e o carro da vítima, um Fiat/Palio, que foi localizado pelos logo depois pelos policiais militares.

O carro estava abandonado nas imediações do ginásio de esportes. Os celulares das vítimas também foram recuperados.

A PM ainda realizou buscas pelos marginais, porém eles não foram encontrados. O ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil de Mamborê.

Fonte: Ubiratã Online – 11ºBPM

