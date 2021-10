Mulher fica gravemente ferida após pneu estourar e carro capotar na BR 369

Um veículo GM Corsa capotou na manhã desta quinta-feira (21), após um dos pneus estourar na rodovia BR 369, entre Campo Mourão e o distrito de Piquirivaí. O acidente ocorreu por volta das 08h30, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No veículo, além do motorista de 28 anos, viajava uma mulher de 26 e uma criança de 1 ano e dois meses. No entanto, apesar da gravidade do acidente, apenas a mulher sofreu ferimentos e precisou ser encaminhada ao hospital.

Segundo as informações, o veículo seguia sentido Campo Mourão a Cascavel, quando um dos pneus acabou estourando o que fez com que o motorista perdesse o controle da direção. Descontrolado, o veículo saiu da pista, capotou e só foi parar a cerca de 40 metros do local.

Equipes do Samu, Siate e da Viapar foram acionados rapidamente para prestar atendimento. O serviço de aeromédico do Samu também deu apoio e a mulher foi levada de helicóptero a um hospital de Campo Mourão. A criança usava cadeirinha e não sofreu nenhum ferimento. O veículo teve danos de grande monta.

Fonte e foto: João Silvestrin/Tasabendo

Publicidade: