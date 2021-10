Polícia apreende caminhão carregado com cigarros em Juranda

A Polícia Militar de Juranda, apreendeu na tarde de quinta-feira (21), um caminhão carregado com cigarros contrabandeado do Paraguai. A carga está avaliada em cerca de R$ 2 milhões, dois homens foram presos.

A apreensão ocorreu, por volta das 16h30min, quando a equipe da PM, realizava patrulhamento pela região central de Juranda. Em determinado momento no final da Avenida Paraná a equipe avistou um caminhão com a carga alta. Momento que o motorista realizou uma manobra brusca de conversão.

A equipe ao perceber a manobra do caminhão, começou um acompanhamento, utilizando sinais sonoros, momento que o motorista acatou a ordem e parou o referido caminhão cor preta marca Wolksvagem modelo 24.250 CLC 6×2.

Durante a abordagem foi realizada uma revista pessoal no condutor de 27 anos, quando foi indagado sobre o que estaria levando na carroceria do caminhão. Em primeiro momento o motorista respondeu que seria fécula de mandioca, ao perceber que os policiais não acreditaram na história, o motorista resolveu contar que seria cigarros contrabandeados do Paraguai. Os policiais ao fazer a verificação na carroceria constataram que realmente, era um carregamento com caixas de cigarro contrabandeados, de diversas marcas.

Após constatarem o crime, a equipe policial, deu voz de prisão ao motorista do caminhão e conduzido juntamente com o caminhão e a carga até o destacamento da PM, para que fosse realizado melhor vistoria no caminhão e na carga, onde em verificação ao chassi do mesmo foi constatado que as placas HKW-6021 são frias e as placas verdadeiras são NNT-6h22, constatado então que o referido caminhão é produto de furto ou roubo.

Caminhão e Strada apreendidos

No momento em que a equipe realizava verificação na carga, se aproximou um veículo Strada, de cor branca, placas FHT-3h45, quando o motorista de 31 anos, desembarcou e foi em direção da equipe Policial, se apresentando como batedor do caminhão, o mesmo foi abordado e revistado e nada de ilícito foi encontrado. Após foi identificado, foi dado voz de prisão ao motorista, uma vez que este afirmou ser o batedor do caminhão, carregado com a carga de cigarros contrabandeados.

EXTORÇÃO. Enquanto a equipe policial realizava a confecção do Boletim de Ocorrências, o telefone do motorista do caminhão tocou, e o comandante do destacamento policial de Juranda, sargento Willian, atendeu o celular no viva voz, o contato salvo como buxa, ofereceu ao Sargento, o valor de R$ 200 mil, para liberar o caminhão e a carga, como não foi respondido este desligou rapidamente.

Indagado ao motorista do caminhão, e ao batedor, a quantidade de caixas de cigarros, estes responderam que seriam 500 caixas com 50 pacotes cada. Sendo assim totalizando aproximadamente 25 mil pacotes de cigarros contrabandeados, avaliados em cerca de R$ 2 milhões, de marcas diversas oriundos do Paraguai.

A equipe da PM, de Juranda, informou ao Copom da 2ª Cia de Ubiratã, sobre a ocorrência, e feito contato com a Polícia Federal e informado os fatos e posteriormente em seguida.

Os veículos, a carga e os presos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal de Cascavel para as providências necessárias.

Fonte e fotos: Tribuna da Região

