Mais de 20 mil frangos morrem em queda de estrutura de aviário em Assis Chateaubriand

Os proprietários de um aviário tiveram grandes prejuízos com as fortes chuvas registradas na tarde de sábado (23) em Assis Chateaubriand.

De acordo com informações de testemunhas, os ventos na região destruíram a estrutura onde estavam as aves. Mais de 20 mil frangos morreram, na comunidade conhecida como Ramal Balu. Não houve pessoas feridas no local.

Segundo o Simepar, Assis Chateaubriand registrou rajadas de ventos, por volta de 18h, que chegaram a 77.8 km/h.

Fonte: Catve

