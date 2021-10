Boniatti Atacadista – O Campeão dos Preços Baixos está chegando

Os consumidores e comerciantes de Ubiratã e região terão a sua disposição, a partir do mês de novembro, um novo conceito e uma nova opção de compra para quem busca economia, variedade e um atendimento diferenciado. Um SUPER ATACAREJO, que pertence à família Boniatti, inaugura sua nova loja em Ubiratã com um mix de mais de 5 MIL itens para atender desde um simples consumidor e até mesmo, pequenos e grandes comerciantes do comércio varejista.



O Boniatti Atacadista será o maior supermercado no ramo de atacarejo de toda a região, com uma área total de 7.000 m2, tendo a disposição, 120 vagas de estacionamento e 6 salas comerciais. Mais do que apenas um espaço amplo, comodidade e variedade de produtos, o foco é proporcionar preços diferenciados para os clientes, incluindo, donas de casa, proprietários de mercearias, bares, restaurantes, lanchonetes, dentre outros.



Vale destacar que o Boniatti Atacadista irá proporcionar uma nova experiência de compra aos consumidores, com investimentos em iluminação, climatização, ambientação de loja e localização.



“Nosso modelo se caracteriza por corredores amplos, pé direito alto e câmaras frigoríficas grandes, que facilitam o descarregamento do produto e aumentam a capacidade de armazenamento das mercadorias na própria loja, permitindo alta produtividade, preços mais acessíveis e menores custos de operação”, ressalta Rodrigo Boniatti, diretor executivo.