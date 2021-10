Homem é preso em Juranda com carro carregado de cigarros contrabandeados do Paraguai

A Policia Militar de Juranda prendeu um homem e apreendeu um veículo carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai no inicio da noite deste domingo (24), quando realizavam patrulhamento próximo ao estádio municipal quando avistou o veículo saindo da estrada rural que liga a cidade de Juranda à Ubiratã.

A Policia efetuou a abordagem do veículo, um GM Astra cor preta com as placas AHW4268 de Marechal Cândido Rondon, que posteriormente foi consultada via sistema da Polícia Militar e a placa pertence a um fusca. Foi dado voz de abordagem ao condutor que desceu do veículo e foi submetido a revista pessoal, consigo nada de ilícito foi encontrado, indagado o que estaria fazendo naquele local, o mesmo informou que transportava cigarros do Paraguai e no interior do veículo continha 19 caixas de cigarro de marca Eight.

No veículo, além de constatado a carga contrabandeada duas placas de veículo sendo MAX-0130, as quais pertencem ao veículo, o condutor informou que troca as placas pois as originais são de Foz do Iguaçu e chamam muita atenção da policia, foi dado voz de prisão ao mesmo e conduzido até o DPM para que fosse confeccionado o boletim e tomadas as medidas necessárias, posteriormente sendo encaminhado para a policia federal de Cascavel a carga o veículo e o preso.

