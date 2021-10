Piloto de paramotor fica preso à fiação no Paraná

Um homem de 53 anos ficou mais de quatro horas pendurado na fiação. Ele estava com um paramotor na área rural de Floresta, no norte do Paraná, no domingo (24/10) quando ficou preso na fiação de fibra óptica.

Ele estava a cerca de 25 metros de altura e a localização dificultou o salvamento. Apesar da situação, ele não se feriu.

O resgate durou pouco mais de quatro horas e já era noite.

Fonte: Plantão Maringá

