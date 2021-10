Ubiratã passa de 470 mm de chuva em 24 dias, média histórica era de 107 no mês de outubro

Outubro/2021 tem se destacado pela chuva excessiva em diversos setores, além das tempestades. Este é um período onde ventos fortes e granizo são mais frequentes.

Na tabela abaixo de acordo com os dados do ClimaTempo, veja um apanhado da chuva registrada em várias cidade do Estado do Paraná (até o dia 24/10/21) e o valor médio histórico (mm).

O Município de Ubiratã já passou em 366 mm do previsto para o mês todo de outubro.