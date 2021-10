Ubiratã Auto Peças: Quando Trocar o Filtro do Ar Condicionado do Carro?

O filtro de cabine, como também é conhecido o filtro de ar, é uma das principais peças de um veículo quando analisada sob o ponto de vista de saúde de motoristas e passageiros, sendo necessária especial e frequente atenção.

Inicialmente considerado um elemento de luxo, atualmente o ar-condicionado é configurado como item de série na maioria dos modelos disponíveis no mercado automotivo. Ainda assim muitos modelos populares e alguns mais caros podem não ter o filtro de ar vindo de fábrica. Neste cenário é preciso realizar a instalação do item por conta própria.

O filtro de ar e a relação com o veículo

Os manuais dos veículos não costumam ser bem claros em relação a frequência de troca do filtro de cabine e também não reservam o espaço necessário para ratificar a importância de sua manutenção. Porém, a troca deste filtro é fundamental, pois o ar respirado dentro do veículo passa por este item e quanto maior a sujeira ou a idade do filtro, pior a qualidade de ar em circulação no interior do carro.

A principal função do filtro de ar é a retenção de poeira, fuligem e eliminação de todo tipo de impureza presente no ar. Hoje os filtros contam em suas composições com carvão ativado, o que permite que, além de partículas, sejam filtrados os maus odores, além de impedi-los de entrar na cabine. Ao não substituir o filtro de ar no período recomendado haverá acúmulo de umidade na sujeira filtrada e a cabine do veículo se tornará ambiente propício à bactérias e mofo.

É fundamental dispensar total atenção à sinais indicadores de possível danificação no filtro de ar. A perda de eficiência no conjunto de climatização e mau cheiro quando ativada a ventilação são sinais claros de danificação no filtro.

O processo de substituição do filtro de cabine é considerado simples, porém, a posição de seu local apresenta variações conforme o modelo do veículo utilizado. A recomendação mais segura é a leitura do manual do proprietário e caso ainda permaneça alguma dúvida, o motorista deverá entrar em contato com o fabricante do veículo para esclarecê-la.

O mais importante é não negligenciar este tipo de manutenção. Desconsiderar o período recomendado, bem como os sinais de possível danificação no filtro de cabine, pode resultar em problemas, não somente no veículo, mas principalmente na saúde de motoristas e passageiros embarcados, já que estarão sujeitos à poluição em estado original, sem possibilidade de ações de prevenção. Portanto, ao primeiro sinal de mau funcionamento, procure um especialista e certifique-se se já é o momento de realizar a troca do filtro.

Fique sempre atento as nossas dicas e se precisar… Estamos a disposição, com a entrega mais rápida da cidade!!!

Há mais de dez anos no mercado de automóveis, a Ubiratã Auto Peças tem uma grande variedade de peças Novas, usadas e recondicionadas para atender Ubiratã e Região com o melhor atendimento e os melhores preços.

A qualidade que você merece com a rapidez que você espera junto com toda variedade das peças genuínas de fábrica e a segurança de uma marca que está no mercado de autopeças há mais de 10 anos. A Ubiratã Auto Peças tem sempre o melhor para você e para o seu carro.

Venha nos fazer uma visita!!!

Av. Ascânio Moreira de Carvalho, 1076 –

Telefones (44) 3543 4860 / 9 9981 2918 / 9 9965 4027 / 9 9921 8161

Email: marcodoreto1@hotmail.com

Publicidade:

Faça o seguro do seu carro na Luxon é + Seguro – Faça nos uma visita sem compromisso e saiba mais…