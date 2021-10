Informe semanal da dengue totaliza 301 casos da doença no Paraná

O boletim semanal da dengue publicado nesta terça-feira (26) pela Secretaria de Estado da Saúde registra 301 casos confirmados no Paraná. São 15 casos a mais que no boletim anterior. Os dados são do 10º Informe Epidemiológico da dengue, do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022.

Os novos casos confirmados foram registrados em Londrina (6), Foz do Iguaçu (3), Colorado (2), Mandaguaçu (1), Paraíso do Norte (1), Pérola (1) e Roncador (1).

Há ainda 1.785 casos em investigação, e 244 municípios registraram notificações de dengue, que passaram de 6.035 para 6.736. O Estado não registrou nenhuma morte neste período.

“Estamos entrando no período da ocorrência de casos de dengue. Por isso, além das medidas já conhecidas para prevenção e evitar a proliferação, é importante que a população, ao ter sintomas como febre alta de início súbito, acompanhada de dor de cabeça, dor no corpo, manchas avermelhadas pelo corpo, mal-estar, procure orientação médica”, alerta o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

Segundo ele, nos casos que evoluírem com dor abdominal forte, vômitos, tontura, sangramentos ou manchas roxas na pele, é preciso procurar serviços de pronto atendimento.

“Importante evitar a automedicação, pois há remédios contraindicados em caso de dengue”, acrescentou.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

“Como várias doenças possuem sintomas semelhantes, cabe aos serviços de saúde o diagnóstico diferencial entre elas, principalmente neste momento da ainda presente pandemia da Covid-19”, enfatizou o médico da Divisão de Doenças Transmitidas por Vetores, Eneas Cordeiro de Souza Filho.

