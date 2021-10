Por que minhas fotos do WhatsApp não aparecem na galeria?

Algumas pessoas passam por problemas relacionados ao WhatsApp e os seus recursos. Um dos mais comuns é o desaparecimento de algumas fotos da galeria. Nada pior do que baixar um arquivo enviado por algum amigo e, por algum motivo, não encontrá-lo no seu celular, não é mesmo?

Então, neste artigo, você terá a possibilidade de descobrir porque as fotos do WhatsApp não aparecem na galeria, quais os principais motivos e o que pode ser feito para que o problema seja deixado de lado definitivamente.

Vídeos e fotos que não aparecem na galeria

Um dos problemas mais comuns nos aparelhos Android é que, em sua galeria, não é possível ver as fotos que foram tiradas, salvas ou, até mesmo, recebidas. Um dos principais campeões de reclamação, sem dúvida alguma, é o WhatsApp. Os vídeos, fotos e até outras mídias não aparecem e deixam o usuário sem saber o que fazer.

Veja, abaixo, quais podem ser os principais motivos para isso.

Problema 1 – fotos que sumiram

A primeira opção para que seja possível resolver o seu problema, em relação às fotos que sumiram da galeria, é verificar, em suas configurações, se há alguma opção de mostrar mídia que foi recém-baixada. Para que seja possível saber se isso está ativo ou não, basta fazer o seguinte:

Já na tela de conversas, selecione “Configurações”, representado pelos três pontinhos na parte superior direita da tela;



Depois disso, clique em “Conversas”;



Na parte de “Configurações de Conversas”, lembre-se de ativar a opção “Visibilidade de Mídia” caso esteja desabilitada naquele momento.



Caso essa opção estivesse previamente desabilitada, provavelmente o seu problema estará resolvido. No entanto, se as fotos ainda não aparecerem na sua galeria, verifique se a visibilidade de mídia também está ativada para esse determinado usuário ou grupo. Para isso, abra a conversa, clique no nome da pessoa e em “acessar configurações”.

Problema 2 – pasta onde estão as fotos

O segundo problema está diretamente relacionado ao salvamento de vídeos e fotos do aplicativo. Para que seja possível solucionar isso, é necessário acessar as pastas de memória do próprio dispositivo, garantindo uma melhora na qualidade de assimilação.

A pasta poderá ser acessada por meio das Configurações do seu sistema, indo até a opção “Armazenamento” e, em seguida, clicando em “Arquivos”. Você também pode optar pelo caminho mais simples: o Gerenciador de Arquivos, também apresentado como “Files do Google”.

Quando tiver acesso à memória interna do seu Android, você deve:

Acessar a pasta “WhatsApp” e, depois, “Media”;



Ao chegar em “WhatsApp Images” ou “WhatsApp Video”, escolha os arquivos que precisam ser visualizados;



Depois disso, escolha a opção “Mover” ou “Copiar” e leve os arquivos para uma outra pasta de sua preferência.



Depois de fazer isso, veja se os seus vídeos ou fotos estão aparecendo na galeria.

Problema 3 – arquivos no Google Fotos

Para finalizar esta lista de por que minhas fotos do WhatsApp não aparecem na galeria, o ideal é resolver por meio da instalação de um outro aplicativo de galeria. São muitas as opções disponíveis na Play Store, podendo conferir as melhores por meio das avaliações.

No entanto, o mais comum é que as pessoas utilizem o Google Fotos. Se você estiver usando o aplicativo de Fotos criado pelo Google, tente verificar se os seus arquivos do WhatsApp não estão por lá. Para isso, será necessário:

Entrar no aplicativo do Google Fotos;



Abrir o Menu Lateral e, em seguida, acessar “Pastas do Dispositivo”;



Localizar a pasta onde está escrito “WhatsApp Images” e “WhatsApp Videos”.



Verifique se os seus arquivos estão aparecendo lá e, caso não apareçam, o ideal é que faça um backup das suas conversas. Depois, desinstale e reinstale o app novamente.

Fonte: GBWhatsApp