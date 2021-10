Ubiratã registra mais 01 óbito pela Covid-19 e número de mortes chega a 93; feriado e festividades preocupam

Após 12 dias sem óbitos em decorrência de complicações causadas pela covid-19, a Secretaria de Saúde informou nesta quinta-feira (28), que mais uma pessoa foi vítima do vírus em Ubiratã.

O Boletim diário da Secretária de Saúde do munícipio alerta para reforçamos os cuidados para evitar a disseminação do vírus e aumento no número de casos. Porém, com o feriado de Finados e as festividades em comemoração aos 60 anos do munícipio de Ubiratã, que inclui show com cantor renomado a nível nacional, milhares de pessoas, incluindo moradores de outras cidades estarão circulando pelas ruas da cidade o que traz certa preocupação no que diz respeito ao aumento de casos em nosso munícipio.

Foi divulgado também que 116 pessoas estão sendo monitoradas pelas equipes de saúde e 23 pessoas aguardam por exames e podem estar com a doença.

Com relação aos internados, clínicos em nossos Hospitais:

✓ 01 Morador de Ubiratã

Mantenha distanciamento social e o uso de máscara, se sentir qualquer sintoma procure Atendimento de Saúde. Contamos com a colaboração de todos para o enfrentamento desse vírus.

