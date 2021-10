Homem é morto com três tiros em Cafelândia

Um homem identificado como sendo Vanderlei de Jesus Ferreira, foi morto na tarde desta sexta-feira (29), com três disparos de arma de fogo, há 4 km do Central Santa Cruz, Distrito de Cafelândia.

Vanderlei foi encontrado morto por populares em meio a estrada, ele estava vestido com o uniforme do seu serviço e com o crachá. A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso. O corpo foi recolhido e encaminhado ao IML.

Informações: Portal Informar – Foto: Redes Sociais

