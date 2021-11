Rapaz é preso após espancar ex-namorada em Campina da Lagoa

Um rapaz de 19 anos foi preso pela Polícia Militar de Campina da Lagoa, no início da madrugada de terça-feira (02), após ter agredido a ex-namorada, uma jovem de 20 anos.

Os policiais foram até o endereço após uma ligação anônima dando conta que a jovem estava sendo agredida.

No local, os policiais encontraram a mulher toda ensanguentada, com varias lesões pelo corpo, inclusive andando com dificuldades.

A jovem relatou que foi ate a casa de seu ex-namorado para conversar e acabaram discutindo e ela foi agredida. O autor, ao perceber a presença da equipe policial, pulou o muro dos fundos e fugiu do local. Quando a equipe deslocava com a

vítima para o hospital, os policiais visualizaram um homem sem camisa com as mesmas características e realizou a abordagem.

Ele confessou ter agredido a ex e foi preso pela PM. Diante dos fatos, ambos foram encaminhados para fazer o laudo de lesões corporais e posteriormente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as devidas providências.

11º BPM – Ubiratã Online

