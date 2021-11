Criança fica presa em rodado de caminhão após ser atropelada em Corbélia

Uma situação de risco foi registrada no início da tarde desta quarta-feira (03), na Rua Jasmin em Corbélia.

Um caminhão que fazia uma conversão, acabou atropelando uma criança que seguia com sua bicicleta na rua. Após a colisão a criança caiu e foi parar embaixo do rodado do caminhão.

Agentes da Defesa Civil, SAMU e populares se empenharam para remover a criança de 11 anos para que fosse atendida e encaminhada ao Pronto Atendimento Médico em Corbélia. Ela sofreu apenas escoriações e reclamava de dores no quadril.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e fez o registro da ocorrência.

Fonte: Portal Corbélia

Publicidade: