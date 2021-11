Homem de 45 anos é agredido na Praça em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada por volta das 23h para prestar apoio ao SAMU durante atendimento de um homem de 45 anos que havia sido agredido na praça localizada na Rua Floriano Peixoto.

No local, as equipes constataram o homem com vários ferimentos na face e sangrando muito. Ele apresentava estar embriagado e não colaborava com a equipe de socorro.

Após ser atendido no local, o homem se recusou a ser encaminhado para melhor avaliação.

Testemunhas relataram que o agressor seria um homem conhecido por sempre estar na praça ingerindo bebida alcoólica e também promovendo brigas. O acusado não foi localizado pela PM.

Fonte: 11º BPM – Ubiratã Online

