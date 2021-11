Homem é preso por tráfico de drogas em Corbélia

A Polícia Militar de Corbélia foi acionada na tarde de quarta-feira (03), através de uma denúncia anônima referente a maus tratos a criança.

No local , em diálogo com o acusado, foi autorizado a revista no interior da residência. Parte da equipe em vistoria na parte externa da casa localizou uma sacola contendo 3 tijolos de substância análoga na maconha, e ao vistoriar o interior da casa, foi localizado também dentro de um roupeiro mais uma pequena quantidade da droga e 2 pinos de cocaína.

O acusado alegou estar apenas guardando a droga à outra pessoa, mas diante dos fatos o mesmo foi preso acusado de tráfico de drogas.

O homem foi encaminhado à 4°Cia para lavratura do Boletim de Ocorrência acompanhado de sua advogada e posteriormente entregue na 49° Drp para demais procedimentos.

Fonte: 6º BPM – 4º Cia – Ubiratã Online

Publicidade: