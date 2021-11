Jovem é preso transportando quase 20 quilos de maconha na rodoviária de Goioerê

Um rapaz de 24 anos, passageiro de um ônibus foi preso pelas Policias Rodoviária e Militar em Goioerê, após uma denúncia de que um dos passageiros estaria em atitudes suspeitas.

A equipe da Polícia Rodoviária de Goioerê com o apoio da Polícia Militar, fizeram a abordagem no ônibus que fazia a linha Toledo – Goioerê, onde ao verificar o bagageiro do ônibus, encontraram duas bolsas contendo 40 Tabletes de cor verde, os quais continham substância análoga à maconha, totalizando 19,9 kg da referida droga. Também foi apreendido um total em dinheiro no valor de 294,35.

O dono da droga foi identificado, preso e conduzido até a Delegacia para os procedimentos cabíveis.

7º BPM – Ubiratã Online

