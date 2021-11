Roubo a banco se transforma em cenário de Guerra em Três Barras do Paraná com seis bandidos mortos

Na madrugada dessa quinta-feira (04), um confronto entre policiais e bandidos transformou a avenida Brasil do Município de Três Barras do Paraná em um verdadeiro cenário de Guerra. Segundo informações, o alvo dos bandidos eram bancos da cidade, porém a ação dos criminosos foi frustrada pela Polícia, antes, porém, houve tiroteio com rajadas de bala vindas de todas as direções, causando pânico nos moradores.

As informações preliminares dão conta de que o serviço de inteligência já acompanhava as movimentações e aguardava os ataques. Atiradores de elite participaram da ação e foram determinantes para a contenção ao crime, até o momento se tem conhecimento de seis mortos durante o confronto.

Marcas de tiros e projeteis estão espalhados em vários pontos do centro da cidade, existe ainda bloqueio policial que visa encontrar outros suspeitos que podem ter fugido.



A Polícia Militar irá dar um parecer oficial sobre a situação e sobre número de vítimas após o término da ocorrência, mas a princípio, segundo o Coronel Garcez da Polícia Militar seis mortes foram confirmadas, sendo todos bandidos. Nenhum policial teria se ferido na ação.

PM/Rádio Rota do Sol FM

