Vídeo: Criminosos fazem 9 reféns em empresa de Umuarama; 3 eram crianças

Um assalto com nove reféns foi registrado na tarde desta quarta-feira (03) em uma empresa na Estrada Bonfim, na cidade de Umuarama. Entre os reféns estavam três crianças, de 1 ano e 7 meses, de 3 e de 6 anos.

As imagens da câmera de segurança flagraram o momento em que os criminosos chegam ao local e abordam os funcionários, que deitam no chão. Os assaltantes prenderam cinco adultos no banheiro e uma mulher ficou para o lado de fora com as crianças. Obrigaram, ainda, que o empresário fizesse uma transferência de R$ 37 mil.

A ação durou cerca de quarenta minutos, até que um dos funcionários conseguiu pular o muro do local e acionar a Polícia Militar. Os bandidos fugiram do local levando uma picape Montana, que foi encontrada momentos mais tarde abandonada em uma estrada. No interior do veículo, os policiais encontraram um simulacro que foi utilizado no assalto.

Após a ação, o empresário conseguiu estornar o dinheiro que tinha sido depositado. A PM deve continuar com as investigações sobre o crime e as imagens da câmera de segurança devem colaborar para a localização dos suspeitos.

Fonte: Ric Mais