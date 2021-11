ANTT aprova proposta para novas concessões de pedágio no Paraná

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou hoje o relatório final da audiência pública sobre as novas concessões de pedágio no Paraná.

A proposta agora segue para o Ministério da Infraestrutura que deve encaminhá-la ao Tribunal de Contas da União (TCU), encarregado de analisar e dar a aval final para o processo.

As atuais concessões terminam no próximo dia 27, e o leilão dos novos pedágios está previsto para o final de 2022. Com isso, a partir do final do mês, as cancelas ficarão abertas e a cobrança suspensa até que as novas concessões sejam concluídas.

