Cantora Marília Mendonça morre aos 26 anos em acidente de avião em Minas

A cantora sertaneja Marília Mendonça morreu após um acidente de avião em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira (5). O Corpo de Bombeiros está no local. De acordo com informações de um militar que está no local, todos os tripulantes morreram.

Além da artista, outras quatro pessoas estavam dentro do avião, mas não foram identificadas, por ora. Mais cedo, a assessoria de imprensa da sertajena havia informado que “todos foram resgatados” e “estavam bem”.



Em nota encaminhada à imprensa, a corporação informou que “confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais”. (O Tempo)