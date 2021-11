Propriedade com ouro é descoberta em Nova Aurora e será explorada

A ANM (Agência Nacional Mineradora), por meio do Sigmine (Sistema de Informação Geográfica da Mineração), no site deste, confirma existência de registro de lavra de ouro, numa área de 247,30 hectares, poucos quilômetros antes do rio Piquiri.

A descoberta está registrada este ano e já se encontra em atividade de exploração industrial, sob o controle de um só titular, conforme informações de registro.

Há outras áreas aguardando registros para exploração de outros minérios preciosos, assim como de basaltos, xistos, água mineral e outros.

INFORMAÇÕES POSTERIORES A CONFIRMAÇÃO DA DESCOBERTA

De acordo com informações que chegaram ao repórter José Daniel, o local da descoberta de 1459 hectares de terras da lavra de ouro no município de Nova Aurora está na região do entorno da estrada Iporã, na divisa com Formosa do Oeste, nas margens do Piquiri.

A lavra foi descoberta desde 1999, mas só agora o Governo Federal liberou para a exploração.

O registro de exploração de 247 hectares foi liberado para Paulo Moreli, o qual, desde junho deste ano, tem o direito da retirada do ouro.

Devido à grande quantidade possível de ouro, o Governo Federal liberou os 247 hectares como produção industrial.

Fonte: José Daniel

Publicidade: