Veja o Vídeo – Dia 17 de novembro inaugura o Boniatti Atacadista em Ubiratã

Na próxima semana, consumidores e comerciantes dos mais variados ramos de atividade poderão efetuar suas compras no maior ATACAREJO da região.

O Boniatti atacadista inaugura seu super complexo no próximo dia 17 de novembro, com a proposta de trazer economia, variedade e uma loja ampla com mais conforto e comodidade para todos os seus clientes.



O novo empreendimento da família Boniatti está passando pelos últimos ajustes antes da inauguração e terá uma localização privilegiada, com fácil acesso na entrada da cidade de Ubiratã, sendo localizada na avenida Nilza de Oliveira Pipino, nas proximidades da BR 369.



De acordo com o diretor executivo, Rodrigo Boniatti, a grande inauguração irá entrar para a história de Ubiratã. “Estamos trabalhando com muita determinação e garra para entregar uma loja ampla, moderna e preços arrasadores que vão beneficiar consumidores, comerciantes e demais empresários ligados ao ramo de alimentação. Nossa loja já está sendo abastecida com uma infinidade de produtos e todos estão convidados para participar desta grande festa”.



A família Boniatti ainda ressalta que a inauguração do atacarejo, terá como destaque produtos com preços espetaculares em todos os setores da loja, sendo algo jamais visto em Ubiratã.