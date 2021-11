Brasil registra 280 mortes por Covid-19 em 24h e ultrapassa marca de 610 mil óbitos

O Brasil registrou 280 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 610.036 vítimas desde o início da pandemia. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Acre, Amapá, Roraima, Sergipe e Mato Grosso não tiveram vítimas nesta quarta-feira (10).

É o segundo país do mundo a passar a marca de 610 mil óbitos pelo coronavírus. Apenas Estados Unidos tem um número maior do que esse, com mais de 750 mil vítimas.

Com os números desta hoje, a média móvel de mortes dos últimos sete dias é de 257. O país completa nove dias consecutivos com a média abaixo de 300. Os óbitos tiveram um pequeno crescimento em comparação a semana passada devido os dados represados do feriado de finados, em 2 de novembro.

O país também registrou 12.272 casos nas últimas 24 horas. Dessa maneira, o Conass contabilizou 21.909.298 testes positivos de Covid-19 desde o início da pandemia.

Com os dados contabilizados hoje, a média móvel de casos dos últimos sete dias é de 10.502. São três dias seguidos com a média acima de 10 mil. O país ainda não conseguiu fechar uma semana com a média em quatro dígitos.

Com informações da TV Cultura

Publicidade: