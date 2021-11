Mulher é presa por porte ilegal de arma de fogo em Campina da Lagoa

Uma mulher de 34 anos foi presa pela Polícia Militar em Campina da Lagoa, por volta das 11h50 dessa quarta-feira (10), por porte ilegal de arma de fogo.

Com ela os policiais apreenderam um revólver calibre 38 e uma munição de calibre 32. A ação foi conduzida após uma denúncia anônima dando conta de que uma mulher que estaria com uma VW/Saveiro de cor vermelha portava uma arma de fogo.

Com base nessas primeiras informações, os policiais militares passaram a realizar buscas na área central do município, sendo então visualizado o carro e a mulher com as mesmas características na Rua José Maria Pereira no cruzamento com a Rua Joaquim Carula. A mulher havia acabado de descer do carro quando percebeu a presença da equipe policial. Ela tentou entrar na garagem rapidamente, porém foi abordada.

A mulher ainda tentou esconder uma pequena bolsa junto ao corpo. Dentro do acessório feminino os policiais encontraram a arma e a munição. Os policiais chegaram a realizar buscas em outro endereço informado por ela, haja vista que a denúncia dava conta que ela estaria com mais de uma arma de fogo, porém neste outro local os policiais não encontraram nenhum objeto ilícito.

Diante dos fatos, a mulher foi presa e encaminhada à delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa.

Fonte: Ubiratã Online – 11º BPM

