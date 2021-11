Moto roubada é encontrada dentro de túmulo em cemitério no PR

Uma motocicleta foi encontrada escondida dentro de um túmulo no cemitério de Cornélio Procópio, no norte pioneiro do Paraná. Segundo a Polícia Militar (PM), uma equipe foi ao local e retirou o veículo, na quinta-feira (11).

A PM informou que recebeu uma denúncia anônima com as coordenadas para chegar ao túmulo onde estava a moto. No local os policiais destamparam o jazigo e confirmaram a situação.

A moto foi encontrada em boas condições, segundo a PM, dentro de um túmulo grande. O veículo havia sido roubado no mês de julho.

Fonte: RPC

