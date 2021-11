PRF reforça o policiamento nas rodovias do Paraná neste feriadão

Com objetivo de reforçar o policiamento nas rodovias federais neste feriadão, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza a partir da zero hora desta sexta-feira (12) a Operação Proclamação da República 2021.

A ação segue até a meia-noite de segunda-feira (15) visando a livre circulação, a prevenção de acidentes e a promoção da segurança pública. Os esforços estão centrados em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de ocorrência de crimes, de acordo com as estatísticas do órgão.

Serão realizadas atividades preventivas e educativas com foco na sensibilização de motoristas e passageiros a respeito de suas responsabilidades para um trânsito mais seguro. As fiscalizações estarão voltadas principalmente no combate à embriaguez ao volante e à realização de ultrapassagens indevidas, no uso de equipamentos como cinto de segurança, capacete e dispositivos de retenção para crianças, além do uso de telefone celular na direção e das condições de conservação dos veículos.

Em relação à atuação de combate ao crime, as abordagens serão norteadas em informações do serviço de inteligência e na utilização de ferramentas de comunicação com objetivo de prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e produtos contrabandeados de circulação.

RESTRIÇÃO AO TRÁFEGO

O tráfego será restrito para caminhões bitrem, veículos com dimensões excedentes e caminhões cegonha, mesmo os que possuam Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE).

Estes veículos estão proibidos de circular nas rodovias federais de pista simples na sexta-feira (12) das 16 às 22 horas, no sábado (13) das 6 às 12 horas e na segunda-feira também das 16 às 22 horas.

Vai viajar no feriadão? Siga algumas orientações da PRF

Faça a revisão preventiva do veículo mesmo para pequenas viagens: pneus calibrados e em bom estado; motor revisado, com óleo e nível da água do radiador em dia. Não esqueça de verificar os equipamentos obrigatórios, principalmente estepe, macaco, triângulo e chave de roda, além dos limpadores de para-brisa e do sistema de iluminação.

Planeje a viagem informando-se sobre as distâncias que pretende percorrer, as condições do tempo e a existência ao longo do percurso de pontos de parada, postos de combustíveis e locais para alimentação.

O condutor deve programar pausas para descanso em média a cada 3 horas de viagem. Quem se expõe a muitas horas dirigindo fica sujeito ao fenômeno da “hipnose rodoviária”, na qual se mantém de olhos abertos, mas sem percepção da realidade à sua volta. Ela vem acompanhada de sonolência, perda de reflexos e de força motora.

Use sempre o cinto de segurança, que é obrigatório para todos os ocupantes do veículo. Não esqueça dos dispositivos de retenção no caso de transporte de crianças: bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação. Ande sempre com os faróis acesos para ver e ser visto.

Respeite o limite de velocidade e as condições de ultrapassagem indicados nas placas de sinalização. A desobediência a essas regras está entre as principais causas dos acidentes graves nas rodovias federais. Nos trechos em obras, o motorista deve reduzir a velocidade e obedecer a sinalização local. Os condutores também devem redobrar a atenção em trevos, cruzamentos e áreas urbanas.

Em dias chuvosos ou com neblina e cerração, a PRF orienta aos motoristas a transitarem com velocidade moderada, inferior àquela utilizada em dias de boas condições climáticas, posicione-se mais à direita da via, com os faróis baixos sempre acesos, mantendo distância segura dos demais veículos, evitando manobras e freadas bruscas.

Se não possuir CNH ou estiver com o documento suspenso, ou ainda, se fez uso de bebida alcoólica, não dirija. Nestes casos, utilize transportes alternativos como os carros de aplicativos, táxis e ônibus.

Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes, a PRF dispõe do número de emergência 191. A ligação é gratuita e a central atende 24 horas em todo o Brasil.

