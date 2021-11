Sob mira de arma, mulher é obrigada a parar moto e é estuprada em Campo Mourão

Uma mulher foi estuprada na noite desta segunda-feira (15) em Campo Mourão, noroeste do Paraná. O homem que cometeu o crime estava armado e obrigou a mulher a entrar em uma residência com ele.

A mulher havia acabado de sair da casa do namorado. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), ela seguia de moto pela Perimetral Tancredo Neves quando o homem, também em uma motocicleta, se colocou ao lado dela na pista.

Com uma arma em punho, ele obrigou a mulher a parar. Em seguida, ele levou a vítima a uma região isolada da cidade, nas proximidades da Santa Casa, e a obrigou a entrar em uma residência. Dentro da casa, ele cometeu o estupro.

Depois de cometer o crime, o homem fugiu. A vítima então saiu correndo e pediu socorro. A PM foi acionada e a mulher foi levada ao hospital.

De acordo com o relato da vítima, o estuprador é um homem alto, de pele branca e que tem entre 35 e 45 anos. Um homem com as mesmas características teria cometido outros estupros na região. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Ubiratã Online – 11º BPM

