Corpo do vice-prefeito Dr. Adilson Corpa é sepultado em Goioerê

O caixão com o corpo do vice-prefeito de Goioerê, Dr. Adilson Corpa chegou no Ginásio 10 de Agosto por volta das 19 horas da noite de terça-feira (16), carregado pelo prefeito Betinho Lima. O corpo chegou em Goioerê por volta das 18 horas no Prestar, onde a família, a esposa Silvia, filhos e netos, ficaram por cerca de uma hora em um momento mais reservado.

Quando o corpo chegou no Ginásio era grande o número de amigos, colegas de trabalho do Hospital Santa Casa, a classe médica de Goioerê que aguardavam o corpo de Dr. Adilson Corpa em um momento que foi cercado de muita emoção e lembranças.

A população também esteve presente durante toda a noite para dar o adeus ao médico que tinha o carinho de todos. Centenas de pessoas passaram pelo ginásio para a última despedida ao médico e vice-prefeito de Goioerê.

Dr. Adilson Corpa faleceu na madrugada de segunda-feira (16), vítima de uma infecção generalizada, após ficar 42 dias na UTI.

O caixão com o corpo do Dr. Adilson Corpa foi levado para o Cemitério em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros e sepultado as 10:00 horas da manhã desta quarta-feira (17).

Informações e fotos: Tribuna da Região