Ladrões roubam residência e deixam marcas de organização criminosa em Cafelândia

A Policia Militar de Cafelândia foi acionada no inicio da noite desta terça-feira (16), para comparecer a uma residência localizada na Comunidade Central Santa Cruz, onde havia sido invadida.

No local, o morador informou que saiu para trabalhar às 14h e quando retornou encontrou sua casa toda revirada com a porta dos fundos arrombada e faltando três televisores. (01 TV Philips 38 polegadas, 01 TV Philips 32 polegadas e 01 TV Panasonic 14 polegadas, todas na cor preta), 01 caixinha de som marca Grasep de cor preta, 01 receptor de sinal digital e uma quantia em dinheiro que a vítima não soube falar o valor.

Ela informou ainda que na geladeira de sua casa, os criminosos escreveram com um objeto pontiagudo “morre”, desenharam um símbolo de Yin Yang e “15 33”, que no mundo do crime faz apologia a integrantes do grupo PCC ( Primeiro Comando da Capita ). O número 1533 – uma referência à 15ª letra do alfabeto (P) e a terceira (C). Alguns criminosos da facção têm a própria sigla tatuada no braço.

Ubiratã Online

