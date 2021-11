Ubiratanense está entre dez brasileiros que concorrem a R$ 400 mil de prêmio no reality show “From Idea to Business”, que acontece no Reino Unido; final será neste sábado (20)

Entre os finalistas está a paranaense Letícia Carvalho, nascida em Ubiratã e que já mora no Reino Unido há quase 20 anos. Ela é extremamente proativa e não se abala facilmente. É a fundadora do aplicativo Jaspi, que vem conquistando seu espaço no mercado britânico.

Primeiro reality show de empreendedorismo voltado para a comunidade de língua portuguesa na Inglaterra vai colocar frente a frente investidores e brasileiros que já possuem ou têm o desejo de abrir um negócio de sucesso naquele país.

Desenvolver uma ideia de negócio, ser aprovado por especialistas e conquistar uma premiação de 50 mil libras – o equivalente a quase R$ 400 mil. Dez brasileiros estão vivenciando esta experiência no projeto “From Idea to Business” (@fromidea2business), reality show que está acontecendo presencialmente em Londres, no Reino Unido, e terá a final no próximo sábado (20), na Chicago Booth University, a segunda mais conceituada universidade de negócios da Inglaterra e que teve como um dos professores o ex-presidente norte-americano Barack Obama.

O “From Ideia to Business” tem como idealizadores os empreendedores João Alves, Ercilio de Oliveira e Filipi Francisco. Primeiro reality show de empreendedorismo voltado para a comunidade de língua portuguesa na Inglaterra, o projeto começou com 12 participantes que tinham a intenção de abrir ou já possuíam um pequeno negócio naquele país, mas estão com dificuldades de crescer. Desde agosto, eles passaram por um treinamento, através de aulas com especialistas de diversas áreas, e receberam valiosas dicas de como transformar ideias em negócios de sucesso. Ao longo do tempo, dois participantes desistiram, e somente dez ainda têm a chance de alcançar a premiação máxima.

Episódios

Nos 11 episódios já realizados, disponíveis no site do programa, os empreendedores brasileiros puderam demonstrar suas habilidades, ao mesmo tempo em que aprenderam sobre temas vitais para o mundo corporativo, como MVP, networking, criação de projetos, pitch de vendas, entre outros.

No total, são quatro mulheres – Nayara Pegoraro (SP), Ana Luiza (PR), Simone Lisboa (ES) e Letícia Carvalho (Nascida em Ubiratã – PR) – e seis homens – Kleuber Santos (GO), Victor Souza (PR), Carlos Magnum (CE), Samuel Fernandez (SP), João Guilherme (SP) e Gessiel Barbosa (RS) – vindos de diversas partes do Brasil, com perfis bem distintos, tendo uma característica em comum: o fato de residirem na Inglaterra e terem o sonho de se tornarem empreendedores de sucesso naquele país.

Agora, chegou o momento de ver quem assimilou melhor os ensinamentos dos tutores e vai ganhar um impulso que pode ser decisivo para o sucesso do seu negócio. No episódio final, os participantes vão ficar frente a frente com investidores para apresentar suas ideias.

A etapa final dessa disputa pode ser vista no canal do projeto no YouTube. O programa

ainda viabiliza três palestras presenciais para o público que estiver em Londres. Os

ingressos podem ser comprados através do site do reality.

Serviço:

“From Idea to Business” – a final

Quando: dia 20 de novembro de 2021

A partir das 15 horas (horário de Brasília)

https://fromideatobusiness.com/

@fromidea2business