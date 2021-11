Acusado de estupros é preso e reconhecido por vítimas em Campo Mourão

Foi preso na tarde desta quarta-feira (17), o homem acusado de ter estuprado duas mulheres apenas neste mês de novembro, em Campo Mourão.

O primeiro ataque ocorreu no dia 6 de novembro e o último na segunda-feira (15), quando o agressor, com uma moto Honda Bros abordou uma mulher que também estava de moto, na Perimetral Tancredo Neves.

Armado, ele conduziu a vítima até as proximidades do hospital Santa Casa, onde em uma obra em construção abusou sexualmente dela.

Policiais civis e o Serviço Reservado da Polícia Militar iniciaram troca de informações até que na tarde de hoje, descobriram que a Honda Bros, sem placas, de cor preta e vermelha estaria no pátio de uma empresa de construção civil, localizada no bairro Novo Centro.

Os policiais foram até o local e identificaram a moto com as mesmas características repassadas pelas vítimas. A equipe passou então a diligenciar sobre quem seria o usuário do veículo, checando escalas e cartões ponto nas datas e horários dos fatos ocorridos.

Durante as diligências, chegou ao conhecimento da equipe que a motocicleta poderia ser rastreada. Com isso, após análise de vários dados, chegou-se ao nome de um suspeito de 39 anos, o qual prestava serviço de vigia no bairro Novo Centro, e que estava de serviço nas datas e horários que os estupros ocorreram.

Checagem de dados do rastreamento, indicou a presença da motocicleta com exatidão, nos locais onde os crimes ocorreram. As equipes de investigação da Polícia Civil, com apoio do Serviço Reservado da PM, passaram a diligenciar possíveis endereços que o suposto autor pudesse ser localizado, e o encontraram, próximo ao Tiro de guerra.

Conduzido até a delegacia, ele foi reconhecimento pelas vítimas. Uma delas até passou mal ao vê-lo através do espelho de reconhecimento.

Diante das provas técnicas colhidas, das diligencias ininterruptas e o reconhecimento por parte das três vítimas, o acusado foi peso em flagrante.

